25 мая, 08:59
Военная операция на Украине

В Киеве заявили, что Украина начнет контрнаступление, когда получит необходимое оружие

В офисе украинского президента выразили уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление, когда получат необходимое оружие и технику от западных союзников. Об этом в четверг агентству Bloomberg сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление", - отметил он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты.

Ранее в эфире итальянского телеканала RAI-1 советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация