25 мая, 09:37

Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины

Эту должность занял Сергей Наумюк

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы украинского государства.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Согласно данным украинских СМИ, в частности, издания "Зеркало недели", Сергей Наумюк ранее занимал должность руководителя Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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