МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы украинского государства.
"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Согласно данным украинских СМИ, в частности, издания "Зеркало недели", Сергей Наумюк ранее занимал должность руководителя Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.