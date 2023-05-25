Лукашенко: Минск готов противодействовать мятежу, который планирует поддержать Польша

По словам белорусского лидера, в республике знают всех поименно

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике готовы противодействовать возможному мятежу, который планирует поддержать Польша.

"Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в четверг, видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что, к сожалению, его заявления не слышат. "А вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, революции. Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно", - отметил глава государства.

В среду бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat призвал власти республики готовиться к потенциальному восстанию в Белоруссии и поддержать его. По его словам, операцию против белорусских властей могут начать белорусы, которые являются частью военного потенциала украинской армии.