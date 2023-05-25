25 мая, 09:53,
обновлено 25 мая, 10:28

Во фракции Пашиняна прокомментировали отказ от участия главы МО Армении в заседании ОДКБ

По словам секретаря фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна, Сурен Папикян не участвовал в мероприятии по техническим, а не политическим причинам

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в четверг в Минске, по техническим, а не по политическим причинам. Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь парламентской фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Во-первых, мы подробно говорили об отношениях ОДКБ и Армении, никакого процесса выхода из организации нет. Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян сообщил ТАСС, что министр не отправился в Минск, в заседании Совета министров обороны ОДКБ не участвует. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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