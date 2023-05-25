25 мая, 10:08

В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов королевства из России

По словам главы ведомства Тобиаса Билльстрёма, решение МИД РФ стало "подтверждением негативного политического развития России и международной изоляции страны"

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сожалеет о высылке пяти дипломатов королевства из посольства в Москве. По его утверждениям, решение МИД РФ стало "подтверждением негативного политического развития России и международной изоляции страны", говорится в комментарии политика в четверг.

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"Российское сообщение очень прискорбно, Россия решила выслать шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность в России. Мы также глубоко сожалеем о российском сообщении о Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Консульство является движущей силой двустороннего сотрудничества между людьми между Россией и Швецией в широком смысле. Таким образом, сегодняшнее решение является еще одним подтверждением негативного политического развития России и международной изоляции страны", - утверждается в опубликованном правительственной канцелярии пресс-релизе.

Как сообщили в четверг в МИД РФ, российская сторона высылает пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны в качестве ответной меры, об этом была информирована посол Швеции в Москве Малена Мард. В российском ведомстве напомнили, что как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата. Это еще более усугубило ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции. В ведомстве указали, что шведским дипломатам предписано покинуть РФ в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников. 

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