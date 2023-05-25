Yonhap: Южная Корея выделила $1,46 млрд на производство танков K2 до 2028 года

Количество танков, которые будут произведены, не уточняется

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Южной Кореи решили выделить на производство танков K2 Black Panther в ближайшее пятилетие 1,94 трлн вон ($1,46 млрд) с целью повышения обороноспособности вооруженных сил. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственное Управление программ оборонных закупок (Defense Acquisition Program Administration, DAPA).

Количество танков, которые будут произведены до 2028 года, не уточняется. Согласно заявлению ведомства, новые машины поспособствуют "повышению мобильности вооруженных сил".

Одновременно принято решение о приобретении до 2031 года самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления на сумму 3,09 трлн вон ($2,32 млрд) для более эффективного контроля воздушного пространства. В настоящее время южнокорейские ВВС располагают четырьмя такими летающими командными пунктами.

К2 - основной танк южнокорейской армии - принят на вооружение в 2014 году. В 2022 году в Вооруженных силах Республики Корея насчитывалось около 150 танков.