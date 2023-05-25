Зеленский уволил главу управления СБУ по Хмельницкой области

Как отмечает издание "Страна", в начале мая в регионе произошли мощные взрывы, в результате чего нанесен ущерб складам боеприпасов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Хмельницкой области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины по Хмельницкой области", - говорится в тексте опубликованного указа.

Как отмечает украинское издание "Страна", в начале мая в Хмельницкой области произошли мощные взрывы, в результате чего нанесен ущерб складам боеприпасов, поставленных для украинской армии.