В ЕС прокомментировали соглашение РФ и Белоруссии о нестратегическом ядерном оружии

Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, оно "не способствует деэскалации"

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Соглашение России и Белоруссии о размещении в этой стране нестратегического ядерного оружия "не способствует деэскалации". Об этом сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность. Его можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо", - сказал он.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Как отметил Шойгу, РФ, размещая это оружие в Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остаются за Москвой.

В марте президент РФ Владимир Путин сообщал, что строительство хранилища планируется закончить 1 июля. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и помогла переоборудовать белорусские самолеты для применения специальных боеприпасов.