Эксперт: провокация с хранилищем ОЯТ в Харькове грозит риском радиоактивного заражения

По словам директора АНО "Атоминфо-центр" Александра Уварова, опасность провокации с радиоактивными материалами "нужно принимать во внимание"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подрыв хранилища с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) в Харькове если и не грозит катастрофическими последствиями, тем не менее, приведет к радиоактивному загрязнению территории. Об этом сообщил ТАСС директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

"Речь идет об институте ХФТИ, Харьковском физтехе. Там действительно были радиоактивные материалы, и поэтому опасность провокации с ними нужно принимать во внимание. Так как это не атомная станция, то катастрофических последствий не будет, однако в зависимости от результатов подрыва может произойти выброс определенного количества радиоактивных материалов и даже образоваться небольшая по размерам зона загрязнения", - предупредил эксперт.

Ранее в четверг информированный источник сообщил ТАСС, что Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, чтобы потом обвинить в этом Москву.