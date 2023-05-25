Финляндия направила Украине 16-й пакет помощи с вооружениями и боеприпасами

Его стоимость оценивается в €109 млн

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Финляндия передала Украине новый, 16-й по счету пакет военной помощи, в который входят в том числе зенитные вооружения и боеприпасы. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Минобороны республики.

Согласно подсчетам ведомства, стоимость нового пакета вооружений оценивается в €109 млн. "Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи сейчас составляет €1,1 млрд", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.