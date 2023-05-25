В Грузии заявили, что к июню выполнят все рекомендации ЕС для получения статуса кандидата

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил оппозицию в том, что она не участвует в работе по выполнению рекомендаций

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Грузии к июню выполнят все 12 рекомендаций, определенных Евросоюзом для получения статуса кандидата в члены ЕС. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Все выполняется тщательно. В июне указанная дорожная карта будет полностью закрыта, и все 12 пунктов будут выполнены. <...> В конечном итоге, все зависит от Евросоюза. Им решать, давать Грузии статус, или нет", - сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в том, что та не участвует в работе по выполнению рекомендаций. Каладзе уверен, что оппоненты, наоборот, мешают властям в их выполнении.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения ряда условий, состоящих из 12 пунктов.

Большая часть рекомендаций на сегодняшний день выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, избран омбудсмен по новой системе, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и по борьбе с организованной преступностью, назначены трое из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработан законопроект против олигархов, но он отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.