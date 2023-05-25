В Минске предложили создать международную инстанцию по защите избирательных процессов

Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова отметила, что она может быть "сродни созданному после Второй мировой войны антифашистскому комитету"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Ангажированность западных наблюдательных миссий заставляет задуматься о необходимости создания международной инстанции по защите национальных избирательных процессов. Об этом в четверг на международной научно-практической конференции "Теория и практика избирательного процесса" заявила председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

"Возможно, пришло время подумать над учреждением особой международной инстанции по защите национальных избирательных процессов, которая была бы сродни созданному после Второй мировой войны антифашистскому комитету. Ведь и тогда, и сейчас речь идет об одном и том же - равном праве всех народов на самоопределение, самостоятельный выбор национального пути развития, а подрыв электорального суверенитета является не чем иным, как элементом террористической диктатуры", - приводит слова спикера агентство БелТА.

По словам Кочановой, необходимо определить принципы взаимодействия заинтересованных стран в контексте избирательных процессов и выработать общепризнанные позиции и подходы как минимум регионального уровня. "Идеологическим ориентиром призваны служить Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, а также модельные акты Межпарламентской ассамблеи СНГ", - отметила она.

"Необходимо выработать конкретные совместные шаги по решительному противодействию деструктивному внешнему влиянию на национальные избирательные процессы. С учетом накопленного опыта возникает резонный вопрос о целесообразности приглашения международных наблюдательных миссий вроде Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, шаблонный сугубо негативный отчет которых всем заведомо известен. Аналогичная ситуация и с аккредитацией зарубежных средств массовой информации. Давно пора разрушить монополию таких ангажированных организаций, претендующих на роль истины в последней инстанции", - заявила председатель верхней палаты белорусского парламента.

Она указала на необходимость дальнейшего усиления роли наблюдательных миссий СНГ и ОДКБ, "которые оценивают выбор, исходя из фактического соответствия принятым стандартам, без подгонки отчетов под политическую позицию центров принятия решений".

Выступление главы ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко подчеркнул важность "выработки и закрепления универсальных международных подходов к наблюдению за избирательным процессом с учетом мирового опыта, в том числе региональных стандартов". "И здесь, наряду с традиционным участием в работе структур СНГ, нам необходимо расширять взаимодействие в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов, которая включает в себя 109 стран мира, а также таких авторитетных международных организаций, как Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС", - сказал он.