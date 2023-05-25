В офисе Зеленского заявили, что найдут возможность устроить встречу с Лулой да Силвой

Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква пояснил, что Владимир Зеленский не встретился с бразильским лидером в Японии из-за "несовпадения графиков"

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский найдет возможность встретиться с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой лично после того, как их встреча на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме не состоялась. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

"Мы определенно найдем возможности встретиться с президентом Лулой лично. Мы знаем о бразильских предложениях [мирного урегулирования], они знают о нашей реакции, поэтому мы, конечно, будем разговаривать", - отметил он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Жовква пояснил, что Зеленский не встретился с Лулой да Силвой в Японии из-за "несовпадения графиков". "Понимаете, мой президент был в Хиросиме меньше 24 часов. К сожалению, графики не совпали", - добавил представитель офиса президента Украины.

Президент Бразилии в понедельник на пресс-конференции в японской Хиросиме заявил, что Зеленский не пришел в назначенное время на встречу. По признанию бразильского лидера, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен. Лула да Силва также подчеркнул, что выступление Зеленского на расширенном заседании саммита Группы семи не изменило его позицию по конфликту.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.