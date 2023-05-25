Оппозиция Молдавии обвинила правящую партию в узурпации власти с помощью режима ЧП

В оппозиции напомнили об отстранении генпрокурора и решении комиссии приостановить действие лицензий 10 телеканалов

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Оппозиция Молдавии обвинила правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в узурпации власти в стране с помощью режима чрезвычайного положения, который продлевается с февраля прошлого года. На заседании парламента в четверг оппозиционный Блок коммунистов и социалистов выступил с инициативой о принятии соответствующей декларации, однако она была заблокирована депутатами ПДС.

"Узурпация власти заключается в нарушении принципов разделения властей в государстве и демократического контроля над действиями правительства путем неконституционного захвата власти политической партией", - говорится в опубликованном документе.

Как объяснил его суть вице-председатель парламента Влад Батрынча, с помощью Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая первоначально была создана в 2021 году для управления энергетическим кризисом, а затем решала проблемы безопасности, власти установили контроль над системой правосудия, осуществляют в отступление от закона кадровые перестановки в государственных и правовых учреждениях. Он напомнил об отстранении генерального прокурора, решении комиссии приостановить на время ЧП действие лицензий 10 телеканалов, которые не контролировались правящей партией, вмешательстве в выборы, а также о других злоупотреблениях.