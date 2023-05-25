Суд подтвердил приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу России

Один из обвиняемых получил пожизненный срок, другой - девять лет и десять месяцев

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Cвеа оставил в четверг в силе приговор окружного суда двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ. Один из них получил пожизненный срок, другой - девять лет и десять месяцев. Об этом судебная инстанция сообщает в пресс-релизе.

"Апелляционный суд Свеа сегодня оставил в силе приговор окружного суда о пожизненном заключении за шпионаж при отягчающих обстоятельствах в отношении старшего из двух обвиняемых братьев. Младший брат ранее отозвал свою апелляцию, поэтому приговор районного суда в отношении него остается в силе", - поясняют в инстанции.

Как ранее сообщалось, речь идет о двух братьях 42 и 35 лет - Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе старшего брата в службе безопасности и вооруженных силах и добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России. 11 ноября шведская прокуратура предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России, одному из них было также предъявлено обвинение в грубом несанкционированном размещении секретной информации. Обвиняемые находились под стражей с сентября и ноября 2021 года, по мнению следствия, их действия были направлены против разведки и безопасности королевства, а преступления совершались более 10 лет.

Апелляционный суд считает доказанными эти данные, а также то, что братьям было выплачено за передачу данных $120 тыс.