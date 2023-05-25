Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Президент Белоруссии ранее заявлял, что в условиях новых вызовов власти республики хотят обезопасить свое государство

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

Во время выступления в 24 мая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который сказал, что интеграция Москвы и Минска настолько близка, что даже ядерное оружие у них "одно на двоих", камеры показали, как Лукашенко и Путин внезапно пожали друг другу руки. Журналист Павел Зарубин спросил у Лукашенко, о чем они говорили.

"Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо". Вот о чем шла речь, не больше", - пояснил он в видео, выложенном в Telegram-канале Зарубина.

Ранее Лукашенко заявлял, что активизировал переговоры с Путиным по вопросу возвращения в Белоруссию ядерного оружия, которое было вывезено из страны под гарантии неприменения к стране санкций, но это не было выполнено. По его словам, в условиях новых вызовов власти республики хотят обезопасить белорусское государство.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.