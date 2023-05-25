Пентагон: Запад надеется в ближайшие недели начать готовить ВСУ к применению F-16

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад рассчитывает начать подготовку украинских военных летчиков для применения истребителей-бомбардировщиков F-16 в ближайшие недели. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи.

"На прошлой неделе [американский] президент [Джо] Байден объявил, что Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16. Мы надеемся, что эта подготовка начнется в предстоящие недели", - заявил Остин.