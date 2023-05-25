Глава технического правительства Греции принял присягу в Президентском дворце

Иоаннис Сармас поклялся соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. Глава технического правительства Греции Иоаннис Сармас принял в четверг присягу в Президентском дворце. Трансляцию церемонии вел греческий телеканал ERT1.

Сармас принес присягу на Евангелии в присутствии предстоятеля Элладской православной церкви, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. "Даю клятву святой, единосущной, животворящей и нераздельной Троице соблюдать Конституцию и законы страны и служить интересам греческого народа", - заявил Сармас. Церемония проводилась в присутствии главы государства Катерины Сакелларопулу. После этого глава технического кабинета расписался в книге актов главы государства.

Ранее президент поручила Сармасу сформировать технический кабинет министров, так как в ходе консультаций по итогам состоявшихся 21 мая парламентских выборов сформировать правительство так и не удалось. Технический кабинет создается с единственной целью подготовить проведение новых парламентских выборов 25 июня. Состав правительства, как ожидается, будет объявлен в пятницу.

Итоги прошедших выборов

Парламентские выборы 21 мая проводились по простой пропорциональной системе, по которой ни одна партия не могла набрать 50% голосов избирателей, требующихся для создания самостоятельного правительства. На альянсы же ведущие политические партии идти не собирались. Поэтому уже до проведения выборов все политики говорили, что потребуются и вторые парламентские выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной системе. На них победитель получит в виде бонуса до 50 дополнительных мест в парламенте и сможет добиться большинства в высшем законодательном органе. Для контроля над 300-местным однопалатным парламентом партии или коалиции партий требуется как минимум 151 место.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом получила на состоявшихся в воскресенье выборах 40,79% голосов (146 мест). Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса потерпела серьезное поражение, получив 20,07% (71 место). Левая партия ПАСОК - Движение перемен набрала 11,46% (41 место), Компартия Греции - 7,23% (26 мест), правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,45% (16 мест). "Новой демократии" не хватило всего пять мест для контроля над парламентом.