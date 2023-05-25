Сотни человек приняли участие в протесте в связи с установкой подбитого танка в Амстердаме

Машину ранее выставляли перед Музеем свободы в Грусбеке и Берлине

АМСТЕРДАМ, 25 мая. /ТАСС/. Акция протеста в связи с установкой подбитого танка Т-72, ранее выставлявшегося в Берлине, прошла в четверг на площади Лейдсеплейн в Амстердаме. Участники мероприятия попытались возложить к машине цветы в память о погибших в украинском конфликте людей, а также призвали европейские страны прекратить поставлять оружие Украине.

"Это абсолютно неподходящее место для танка, - отметила в беседе с ТАСС один из организаторов мероприятия Петра Оттенхоф. - В нем погибли люди, у которых были семьи, братья, сестры, дети. Как можно выставлять его здесь в качестве трофея? Это просто отвратительно".

По ее убеждению, "Нидерланды являются одной из стран НАТО, которая ответственна за кровопролитие на Украине". "Они говорят, что хотят спасти Украину, однако на самом деле уничтожают ее, - подчеркнула активистка, держа в руках небольшой российский флаг и флаг Нидерландов, окропленный красными пятнами, символизирующими кровь. - Тысячи людей погибают от нашего оружия. Это просто ужасно". "Этот конфликт играет на руку только военной промышленности, НАТО, и мы не хотим быть его участниками, - добавила Оттенхоф. - Более того, мы опасаемся эскалации, что конфликт распространится и на другие страны".

Власти поставили танк за ограждение, чтобы избежать инцидентов, которые произошли в Берлине, однако это не остановило активистов от того, чтобы закидать его цветами в память о погибших. Имели место и небольшие стычки с проукраинскими активистами, однако они быстро пресекались полицией.

Выставка танка на обозрение общественности проводится в Амстердаме в рамках Форума европейских культур, проводимого культурно-политическим центром De Balie. Власти предполагают, что он останется здесь до 4 июня. Ранее машина выставлялась перед Музеем свободы в Грусбеке (Нидерланды) и Берлине.

В столице Германии ржавый Т-72, который якобы был поврежден в ходе боевых действий на Украине, появился в конце февраля около здания посольства РФ. Организаторы акции при этом пытались выставить Россию агрессором, однако вместо этого люди начали нести к танку цветы, и проводить около него акции против поставок оружия Киеву и за скорейшее проведение переговоров по урегулированию на Украине. Вскоре после этого машину убрали, а посольство РФ в Берлине заявило, что провокация с установкой российского танка завершилась полным провалом.