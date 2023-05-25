Reuters: в Пакистане сторонники Имрана Хана предстанут перед трибуналом

Их обвиняют в причастности к насильственным протестам

ИСЛАМАБАД, 25 мая. /ТАСС/. Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана предстанут перед трибуналом в связи с возможной причастностью к насильственным протестам. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката оппозиционного политика.

По словам юриста Азхара Сиддики, суд в Лахоре принял решение передать военным 16 подозреваемых из числа гражданских лиц с целью проведения расследования и судебного разбирательства.

Массовые беспорядки в Пакистане вспыхнули после задержания 9 мая Имрана Хана по обвинению в коррупции и отмывании денег. Участники протестных акций вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты.

Более 2 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден 12 мая под залог на две недели.