Куба заявила, что может служить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки

Как отметил президент Кубы Мигель Диас-Канель, его государство "имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Куба может служить мостом между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Латинской Америки. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, чье выступление было представлено на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Наша страна имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволит ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами - членами ЕАЭС и государствами обоих регионов", - заявил президент Кубы.

Также Мигель Диас-Канель подтвердил, что кубинская делегация во главе с премьером-министром Мануэлем Марреро примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи в июне.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статусы государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом. В заседаниях ВЕЭС принимают участие лидеры стран - членов ЕАЭС.