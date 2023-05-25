Мирзиёев пригласил страны ЕАЭС вместе построить железную дорогу из Узбекистана в Пакистан

По словам президента Узбекистана, "в нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Узбекистан разрабатывает проект железной дороги Узбекистан - Афганистан - Пакистан и предлагает другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) присоединиться к работе. Об этом заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек <…>. Приглашаем также присоединиться к работе проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - сказал Мирзиёев.