25 мая, 13:40

Мирзиёев пригласил страны ЕАЭС вместе построить железную дорогу из Узбекистана в Пакистан

По словам президента Узбекистана, "в нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Узбекистан разрабатывает проект железной дороги Узбекистан - Афганистан - Пакистан и предлагает другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) присоединиться к работе. Об этом заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек <…>. Приглашаем также присоединиться к работе проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - сказал Мирзиёев. 

Теги:
АфганистанУзбекистанПакистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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