Экс-премьер Пакистана назвал ситуацию в стране "необъявленным военным положением"

Имран Хан призвал суд расследовать обстоятельства его ареста 9 мая, а также событий, связанных с последующими акциями протеста сторонников партии "Движение за справедливость"

ИСЛАМАБАД, 25 мая. /ТАСС/. Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан заявил, что подавление армией протестных выступлений его сторонников свидетельствует о действии в стране "необъявленного военного положения".

По сообщению в четверг газеты The Express Tribune, такую характеристику создавшейся ситуации в Пакистане он дал в своей петиции, направленной Верховному суду исламской республики.

Бывший премьер-министр призвал суд расследовать обстоятельства его ареста 9 мая, а также событий, связанных с последующими акциями протеста сторонников ДЗС. По утверждению лидера ДЗС, подавление этих выступлений армией и намерение властей подвергнуть участников протестов суду военного трибунала свидетельствует о действии в Пакистане "необъявленного военного положения.

В своем обращении Имран Хан просит высшую судебную инстанцию создать специальную комиссию для расследования "превышения властями своих полномочий в результате использования помощи армии при подавлении беспорядков в Исламабаде, провинциях Пенджаб, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, что стало нарушением конституции Пакистана".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на церемонии по случаю проводимой в стране 25 мая церемонии памяти мучеников, заявил, что "нет различия между террористами и участниками протестов, прокатившихся по всей стране в начале этого месяца. "Трагические события 9 мая стали для нас предупреждающим сигналом. Мы должны установить личности и разоблачить всех тех, кто желает подорвать основы Пакистана", - сказал Шариф.

Массовые беспорядки в Пакистане вспыхнули после задержания 9 мая Имрана Хана по обвинению в коррупции и отмывании денег. Участники протестных акций вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Для подавления беспорядков власти использовали армейские подразделения.

Имран Хан был освобожден 12 мая под залог на две недели.