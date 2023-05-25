Пашинян: Ереван готов разблокировать транспортные коммуникации при сохранении юрисдикции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коммуникации в регионе при условии сохранения суверенитета и юрисдикции тех стран, по территории которых они проходят. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян, взяв слово в конце расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Хочу подтвердить готовность Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикций тех стран, по которым они проходят", - сказал он, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о коридоре через территорию Армении, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.