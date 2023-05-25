БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию, чтобы карательные меры невозможно было обойти. С таким утверждением он выступил в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

"Кроме того, мы будем еще больше усиливать санкционное давление на Россию и, в частности, следить за тем, чтобы наши санкции не обходили", - сказал Шольц. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Запад продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине.

В свою очередь Христодулидис заверил, что Кипр обязуется соблюдать санкции Евросоюза против России.

Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций в отношении России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне. В то же время руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения не только у Венгрии, но и у некоторых других стран.