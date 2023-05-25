25 мая, 13:50,
обновлено 25 мая, 14:11

Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

Алиев и Пашинян обменялись репликами по вопросам урегулирования отношений между двумя странами и статуса Нагорного Карабаха

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в четверг на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя реакцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его слова о коридоре через Армению, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.

После основной части заседания Алиев и Пашинян обменялись репликами по вопросам урегулирования отношений между двумя странами и статуса Нагорного Карабаха.

"Хочу сказать, что таких [территориальных] претензий [к Армении] у нас нет. <...> Что касается слова "коридор", которое я использовал, то точно так же я использовал [его] применительно к коридору Север - Юг, точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток - Запад. Название "коридор" никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин", - сказал он. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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