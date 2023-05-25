Сейм Литвы отказался рассматривать проект оппозиции о проведении досрочных выборов

Лидер правящей партии Габриэлюс Ландсбергис намерен 26 мая зарегистрировать в секретариате парламента свой законопроект о досрочном голосовании

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы отказался в четверг рассматривать проект оппозиции о проведении досрочных выборов. Поддержали инициативу всего восемь из 141 члена законодательного собрания.

Проект был представлен членом оппозиционной смешанной фракции Пятрасом Гражулисом. Он предложил провести досрочные выборы 28 июля, хотя сначала речь шла о начале сентября.

26 мая лидер правящей консервативной партии "Союз Отечества - Христаинаские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис намерен зарегистрировать в секретариате Сейма свой законопроект о досрочных выборах. Консерваторы намерены провести их как своего рода тест на доверие граждан. Инициатива зародилась после скандала, связанного с деньгами, которые некоторые из нынешних членов кабинета министров, бывшие до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы. В каждом из трех установленных журналистами случаев речь идет о 10 тыс. евро и более. Утверждается, что министры не могут подтвердить расходование этих сумм банковскими выписками или чеками. Не исключено, что они использовали деньги в личных целях. Всего в Сейме сейчас заседают более 50 бывших депутатов муниципального уровня, которые также могут оказаться под подозрением.

23 мая из-за этого ушла в отставку министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Скандал также затронул главу Минфина Гинтаре Скайсте и министра культуры Симонаса Кайриса. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что уйдет в отставку, если Сейм отвергнет предложение о досрочных выборах.