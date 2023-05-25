Шольц заявил, что Германия готова внести вклад в возобновление переговоров по Кипру

Канцлер ФРГ выразил надежду на то, что разногласия между Кипром и Турцией будут урегулированы на основе международного права

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ готова способствовать возобновлению зашедших в тупик переговоров по урегулированию кипрского вопроса. Об этом он сообщил в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

"Хотелось бы, чтобы зашедший в тупик процесс получил, наконец, новый импульс, но для этого требуется политическое мужество от всех участников, а, как я знаю, [у них] есть мужество и готовность что-то делать", - сказал Шольц. "Мы говорили об этом очень долго, поэтому мы также хотим быть полезными. Германия готова внести свой вклад в то, чтобы все снова могли доверять друг другу, и мы также рады поддержать переговорный процесс, если это необходимо", - заверил глава правительства ФРГ.

Он подчеркнул, что Берлин также беспокоит ситуация в Восточном Средиземноморье. Регион, по словам канцлера, обладает большим экономическим потенциалом. "Безусловно, есть хорошие возможности. Поэтому добрососедские отношения в интересах всех жителей, и мы можем совместно использовать этот потенциал на благо населения", - указал Шольц. При этом он выразил надежду на то, что разногласия между Кипром и Турцией будут урегулированы на основе международного права.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.