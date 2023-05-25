Алиев указал на наличие предпосылок для нормализации отношений Баку и Еревана

Как подчеркнул азербайджанский президент, особенно этому способствует то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности.

"Сотрудничество Азербайджана со странами - членами ЕврАзЭС за исключением Армении успешно развивается на протяжении 30 лет", - сказал Алиев, выступая в четверг на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал азербайджанский лидер. В этой связи он напомнил, что в четверг в Москве по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана.

"Я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", - сказал Алиев.

Он заверил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, комментируя реакцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его слова о коридоре через Армению, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. После основной части заседания Алиев и Пашинян обменялись репликами по вопросам урегулирования отношений между двумя странами и статуса Нагорного Карабаха. "Хочу сказать, что таких [территориальных] претензий [к Армении] у нас нет. <...> Что касается слова "коридор", которое я использовал, то точно так же я использовал [его] применительно к коридору Север - Юг, точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток - Запад. Название "коридор" никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин", - сказал Алиев.

Пашинян, выступая 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана в его границах на территории 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Нагорный Карабах, и добавил, что урегулирование должно происходить путем диалога. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Впоследствии лидеры трех стран приняли ряд совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.