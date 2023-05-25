Спецпредставитель КНР встретился с замглавы дипслужбы ЕС для обсуждения Украины

Заместитель главы дипломатической службы Евросоюза Энрике Мора выразил надежду, что Китай как постоянный членом СБ ООН "сыграет конструктивную роль" в продвижении международного права в отношении Украины

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в четверг в Брюсселе встретился с заместителем главы дипломатической службы Евросоюза Энрике Мора и обсудил ситуацию на Украине. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Участники встречи обсудили возможности обеспечения справедливого и прочного мира на Украине", - говорится в заявлении. Энрике Мора изложил точку зрения Брюсселя, по мнению которого, ответственность за возникновение противостояния на Украине "полностью лежит на России". Он также выразил надежду, что Китай, будучи постоянным членом СБ ООН, "сыграет конструктивную роль" в продвижении международного права в отношении Украины .

Мора и Ли Хуэй договорились оставаться на связи и продолжать контакты.

В документе не упоминается про китайский мирный план по Украине. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не рассматривает инициативы Китая всерьез и готов обсуждать только так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

16-17 мая Ли Хуэй побывал в Киеве. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода, и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Эмиссар Китая провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.