25 мая, 15:20

В Литве заявили, что ФРГ присоединится к обеспечению безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

Ожидается, что в мероприятии примут участие делегации 40 стран

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии присоединятся к обеспечению безопасности участников саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий сухопутными войсками армии Литвы бригадный генерал Артурас Радвилас.

"Не все [подробности] мы можем сообщить, но Германия заверила, что готова серьезно участвовать в обеспечении безопасности саммита и направит в Литву такие подразделения, которых у нас нет", - сказал он.

В июльском саммите ожидается участие делегаций 40 стран, в том числе партнеров альянса. На мероприятие прибудут около 5 тыс. человек. Армия Литвы направит более 3 тыс. военных для обеспечения безопасности. 

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