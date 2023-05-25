Шольц на фоне сообщений о рецессии заверил, что перспективы экономики ФРГ "очень хорошие"

Вместе с тем канцлер ФРГ отметил наличие проблем с нехваткой квалифицированных работников

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне сообщений о том, что экономика страны вошла в техническую рецессию, заверил, что перспективы германской экономики "очень хорошие", хотя и существуют проблемы с нехваткой квалифицированных работников.

"Перспективы экономики ФРГ очень хорошие, - сказал Шольц в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. - Вы знаете, у нас полная занятость". При этом канцлер признал, что Германия в настоящее время сталкивается с нехваткой рабочей силы. "Действительно, у нас есть большой спрос на квалифицированных рабочих для решения этой проблемы", - подчеркнул глава правительства ФРГ, уточнив, что власти решают данный вопрос путем изменения иммиграционного законодательства.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что ВВП Германии в первом квартале нынешнего года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца. По его данным, ВВП страны снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию. В четвертом квартале 2022 года ВВП сократился на 0,5%. Эксперты ведомства отмечают снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Жители страны стали экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В ведомстве сообщили, что инфляция в Германии остается на довольно высоком уровне, в апреле она составила 7,2% в годовом выражении.

В свою очередь сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла и Алис Вайдель обвинили в рецессии политику, проводимую властями страны.