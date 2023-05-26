"Важные побочные эффекты": как угроза дефолта США влияет на мир

На фоне угрозы дефолта в США в очередной раз обнажается раскол американских политических элит, поскольку демократы и республиканцы не могут договориться о повышении потолка госдолга. Несмотря на то что многие предрекают Соединенным Штатам благополучный исход в этой ситуации, она, по мнению экспертов, уже наносит удары по репутации страны и доллара. Стоит ли ждать дефолта и как это ударит по США и всему миру — в материале ТАСС

США на грани дефолта?

Заявлений об угрозе дефолта по федеральному долгу США с каждым днем становится все больше. Большинство прогнозов сводится к тому, что у Министерства финансов закончатся наличные средства, необходимые для финансирования обязательств федерального правительства, уже в первой половине июня. Например, банк Goldman Sachs подсчитал, что это произойдет уже к 8–9 июня.

Пессимистичный сценарий описывает и сама министр финансов США Джанет Йеллен, по мнению которой, страна столкнется с дефолтом уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Незадолго до этого она говорила о низких шансах того, что США достигнут 15 июня, имея возможность оплатить все счета.

Обсуждения этой ситуации активизировались по мере приближения того самого рокового момента, но на самом деле установленный законом лимит госдолга США в $31,4 трлн был превышен еще 19 января 2023 года. Минфин США после этого начал задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта. Они касаются отказа от некоторых категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

О госдолге США Впервые Конгресс ввел потолок по госдолгу США в 1917 году. При его достижении Минфин лишается возможности выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства. Если лимит превышается, под угрозой оказывается возможность федерального правительства осуществлять обычные бюджетные выплаты, например, оплачивать различные социальные расходы.Последний раз потолок повышался в декабре 2021 года — на $2,5 трлн, до нынешней отметки в $31,4 трлн. Как писала еще в феврале 2022 года газета The New York Times, отметки в $30 трлн США достигли на несколько лет раньше, чем предполагалось, поскольку триллионы долларов были направлены на борьбу с пандемией. В США дефолт может произойти, только если Конгресс запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга. Страна регулярно оказывается на пороге технического дефолта. Во всех предыдущих случаях эта угроза заставляла законодателей в итоге прийти к компромиссу и продлить срок действия потолка или поднять его. Показать ещё

Впрочем, согласно различным оценкам, вероятность дефолта в США не достигает даже 50%. Например, издание MarketWatch со ссылкой на результаты опроса аналитиков американского банка JPMorgan писало, что это может произойти с вероятностью 35%.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch разместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровень "ААА", поставив его в список на пересмотр с возможностью понижения.

"Fitch по-прежнему ожидает, что вопрос решится до наступления дедлайна. Тем не менее мы видим усиливающиеся риски того, что потолок госдолга не будет своевременно повышен и, соответственно, что США могут начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам", — указано в сообщении.

Вместе с тем директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева уверена, что США смогут избежать дефолта.

Сам президент США Джо Байден обратил внимание, что страна никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам, и заверил, что она не будет этого делать и сейчас.

Соглашение будет достигнуто, потому что никто не может допустить дефолт в США, считает заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян. Вместе с тем, как он отметил, ситуация все же может пойти по неблагоприятному сценарию.

"Может произойти задержка в достижении этого соглашения — тогда наступает shutdown. Это означает, что некоторые не жизненно важные обязательства не финансируются. На практике это означает временное закрытие некоторых ведомств. Сотрудники этих учреждений уходят в неоплачиваемый отпуск. Таких ситуаций в США было 20. Последняя была при Трампе, она длилась 35 дней. Эта ситуация неприятная, но при этом все ключевые обязательства перед контрагентами выполняются", — сказал эксперт ТАСС.

Раскол политических элит обострился

Главная проблема, из-за которой США в очередной раз оказались на грани дефолта, — трудности при согласовании повышения потолка госдолга в Конгрессе. Администрация США призывает парламентариев увеличить лимит задолженности в течение последних нескольких месяцев.

Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что законодатели должны увеличить лимит задолженности без каких-либо условий. Еще в январе Байден утверждал, что не намерен вести переговоры с законодателями относительно повышения потолка госдолга. "Наша позиция относительно этого не изменилась. Переговоров по потолку госдолга не будет", — говорила тогда первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Теперь очевидно, что республиканцы не оставили Байдену выбора — сейчас переговоры находятся в активной фазе. По словам спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, он будет на ежедневной основе общаться с Байденом до тех пор, пока ситуация не будет разрешена. Как он отметил 22 мая, "тональность" его последней беседы с президентом США "была наилучшей по сравнению со всеми предыдущими".

При этом незадолго до таких оптимистичных заявлений сообщалось, что переговоры поставлены на паузу из-за непродуктивности и что между сторонами существуют "серьезные разногласия".

В ходе пресс-конференции на саммите G7 Байден даже признался, что не может гарантировать, что США не объявят дефолт. Он отметил, что изучает 14-ю поправку к Конституции США на предмет того, какие есть полномочия у президента, чтобы обойти Конгресс и самому поднять потолок госдолга.

В то же время Байден уточнил, что эта поправка не волшебная палочка, поскольку он не может быть уверен в своей способности применить ее до того, как у правительства закончатся деньги. "Мы не придумали односторонних действий, которые могли бы привести к успеху в течение двух-трех недель. Вот в чем вопрос. Так что дело за законодателями", — сказал он.

На сегодняшний день переговоры продолжаются, а Маккарти заверяет, что республиканцы не собираются доводить ситуацию до дефолта, но пытаются найти такое решение, которое обеспечит снижение расходов бюджета.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что переговоры о повышении потолка госдолга проходят продуктивно и заключение двухпартийного соглашения возможно.

Что будет с другими странами в случае дефолта США

Несмотря на то что в ходе саммита G7 чиновники шутили, что уже привыкли к политической нестабильности в США, ситуация не может не беспокоить держателей американского госдолга на триллионы долларов. Особенно тревожна ситуация для Японии, которая владеет $1,104 трлн казначейских ценных бумаг Соединенных Штатов. Довольно большая часть вложений поступает из Евросоюза — $1,487 трлн. К крупным держателям госдолга относится и Китай ($858 млрд), несмотря на то что в последние годы КНР постоянно сокращала объем хранимых американских гособлигаций.

"Ситуация вызывает нервотрепку у многих держателей американского госдолга — это Япония, страны ЕС, Великобритания и монархии Персидского залива. Если дефолт случится, они первыми будут под ударом, кроме самих США", — сказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, если дефолт все же произойдет, это погрузит в рецессию не только США, но, вероятно, и весь остальной мир. В таком случае ситуация может сказаться даже на России, несмотря на изоляцию от западной финансовой системы посредством санкций. Если во всем мире будет рецессия, это ударит по ценам на энергоносители и по касательной — по доходам российского бюджета, объяснил эксперт. По его словам, в случае дефолта этого можно ожидать в среднесрочной перспективе, ближе ко второй половине года.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду, что, будучи крупнейшей экономикой в мире, США не перенесут свои финансовые риски на международное сообщество.

"Проблема долга является внутренним делом США, но, поскольку они являются крупнейшей экономикой мира, их собственная ситуация и политические решения имеют важные побочные эффекты для мировой экономики. Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир", — сказала она.

Дефолт и репутация: останутся ли США на плаву

Как отметила Джанет Йеллен, если законодатели не согласуют повышение потолка госдолга, американские семьи столкнутся с серьезными трудностями, статус США как мирового лидера пошатнется, способность защищать интересы национальной безопасности страны будет поставлена под вопрос.

"Как мы выяснили из прошлых тупиковых ситуаций, связанных с потолком госдолга, затягивание до последней минуты может нанести серьезный ущерб бизнесу и пошатнуть потребительскую уверенность, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США", — предупредила она.

Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь отметила, что потенциальный дефолт в Соединенных Штатах приведет к исчезновению достигнутых администрацией Байдена достижений в экономической сфере.

"Речь идет о 12,7 млн [новых] рабочих мест, безработице на уровне 3,4%, что является самым низким показателем за всю историю, обо всех успехах, которых мы добились, чтобы поставить экономику на ноги. Да, мы можем увидеть, как все это исчезнет", — сказала Карин Жан-Пьер.

По ее словам, республиканцы и демократы понимают, что последствия возможного дефолта "будут тяжелыми для американского народа и американской экономики". "Он ликвидирует до 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации", — добавила она.

США уже терпят определенные репутационные потери на фоне текущей ситуации, отмечает Виктор Супян.

"Но ничего катастрофического для американской финансовой системы не произойдет. Потому что роль США в мировой финансовой системе, международных расчетах, международных резервах — доминирующая: в резервах доля доллара составляет примерно 60%, в расчетах — порядка 40%", — обратил внимание эксперт.

Вместе с тем текущая ситуация может ускорить процесс дедолларизации, считает Малек Дудаков.

"Все больше стран будут понимать, что США с их политической нестабильностью верить нельзя. Доля доллара в мировой торговле и мировых резервах будет падать, во всем мире упадет спрос на американские казначейские бумаги, США будет сложнее финансировать свой долг и раздувать расходы на социалку и оборонку", — отметил эксперт.

Лидия Мисник