25 мая, 14:56,
обновлено 25 мая, 15:28

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в Белоруссии будет в полной безопасности

По словам президента, белорусы - "люди пунктуальные и хозяйственные"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Российское ядерное оружие, о размещении которого в Белоруссии было ранее заявлено, будет в полной безопасности. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, видеофрагмент опубликован в Telegram-канале Shot.

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"Насчет замка [на границе] не беспокойтесь, вы знаете, что мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность", - сказал Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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