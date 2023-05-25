Минобороны ПНЕ Ливии взяло на себя ответственность за удары беспилотников в Эз-Завии

Ведомство сообщило, что нанесло "четкие и целенаправленные" удары с воздуха по укрытиям банд наркоторговцев и контрабандистов

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило в четверг, что нанесло "четкие и целенаправленные" удары с воздуха по укрытиям банд наркоторговцев и контрабандистов.

"Воздушные удары достигли поставленных целей, они были нанесены согласно прямым указаниям премьер-министра в рамках военной операции по зачистке районов западного побережья", - приводит телеканал Libya Al Ahrar TV заявление оборонного ведомства. Минобороны сообщило, что "военные операции не прекратятся, пока не будут достигнуты все поставленные цели" и призвало граждан "в полной мере сотрудничать с вооруженными силами и генштабом".

Ранее в четверг AlHadath сообщил о серии ударов беспилотников, которые пришлись на южные окраины города Эз-Завия, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Кроме того, были атакованы портовые сооружения в местечке Аль-Майя на берегу Средиземного моря, а также штаб Аппарата поддержания стабильности, в который входят сотрудники ливийских служб безопасности. Сообщается о пострадавших, однако точное число не приводится.

В понедельник власти Эз-Завии обратились к правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы в Триполи с требованием "восстановить стабильность и спокойствие в городе", в котором, согласно заявлению городского совета, беспрепятственно действуют военизированные формирования. Совет Эз-Завии тогда предупредил, что в случае невмешательства Триполи и продолжения действий группировок может быть прекращена работа НПЗ, производящего большую часть авиационного топлива в стране.