Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

Республика подготовила места хранения для боеприпасов, отметил президент Белоруссии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

"Он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал он в эфире Первого канала.

На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, Лукашенко ответил: "Возможно". "Я приеду - посмотрю", - заключил он.