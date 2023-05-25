25 мая, 15:14,
обновлено 25 мая, 15:28

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

Республика подготовила места хранения для боеприпасов, отметил президент Белоруссии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

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"Он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал он в эфире Первого канала.

На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, Лукашенко ответил: "Возможно". "Я приеду - посмотрю", - заключил он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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