На Украине заочно обвинили командующего Черноморским флотом РФ "в нарушении обычаев войны"

СБУ также предъявила вице-адмиралу Виктору Соколову обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову "в нарушении законов и обычаев войны". Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского ведомства.

"СБУ собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Виктора Соколова", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Спецслужба предъявила военному обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по статье о нарушении законов и обычаев войны. Как указали в СБУ, эти статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.