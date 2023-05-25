СМИ: чешская оппозиция недовольна высокой стоимостью контракта на покупку БМП

Альянс недовольных граждан намерен требовать созыва внеочередного заседания комитета по обороне нижней палаты чешского парламента

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейшее оппозиционное политическое движение Чехии АНО (Альянс недовольных граждан) подвергло критике принятое в среду правительством решение увеличить на 8 млрд крон (около $362 млн) сумму контракта на покупку для национальных вооруженных сил гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства Швеции. Со ссылкой на возглавляющего теневое правительство АНО Карела Гавличека об этом сообщило в четверг информационное агентство ČTK.

Глава теневого кабмина выразил, согласно агентству, удивление, что правительство в период реализации жестких мер по сокращению растущего дефицита госбюджета приняло решение увеличить стоимость контракта за счет повышения количества закупаемых БМП. Ранее на эти цели предполагалось выделить 51,7 млрд крон (около $2,345 млрд) и приобрести 210 БМП. Власти в среду одобрили покупку 246 БМП за 59,7 млрд крон ($2,708 млрд). "Чехией лучше управлял бы укомплектованный по средним стандартам робот, использующий искусственный интеллект", - привело агентство слова политика.

Заместитель комитета по обороне нижней палаты чешского парламента Павел Ружичка проинформировал, что АНО будет требовать созыва внеочередного заседания этого комитета, на которое будет вынесен на обсуждение вопрос о покупке БМП. Политическое движение, кроме цены контракта, не устраивает, по его словам, и то, что он не предусматривает техническое обслуживание шведской военной техники. "На эти цели придется выделить дополнительно еще десятки млрд [крон]", - сказал законодатель. Он также критически высказался по поводу конструкции CV90, которая, по его словам, соответствует требованиям 90-х годов ХХ века.

Чешские СМИ отмечают, что сумма контракта по приобретению шведских БМП является крупнейшей в истории страны. Первые CV90 должны поступить в республику в 2026 году.