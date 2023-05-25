Армия Литвы заявила, что при разминировании дна Балтики обезвредили около 50 боеприпасов

В операции Open Spirit 2023 принимали участие 10 кораблей стран - членов Североатлантического альянса, а также команды подводных пловцов

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Участники международной операции минно-тральных сил по поиску и уничтожению боеприпасов на Балтике Open Spirit 2023 в течение двухнедельного мониторинга морского дна обезвредили около 50 боеприпасов Первой и Второй мировых войн. Об этом в четверг сообщило командование армии Литвы.

"Всего было выявлено около 100 подозрительных контактов. Обезврежено 6 морских мин, более 20 якорных мин, всего нейтрализовано около 50 боеприпасов", - говорится в сообщении.

В операции принимали участие 10 кораблей стран - членов Североатлантического альянса, а также команды подводных пловцов.

Мероприятия Open Spirit проводятся с 1996 года по инициативе Швеции поочередно в территориальных водах Литвы, Латвии и Эстонии. За прошедшие годы в литовских водах обезврежено несколько сот мин, идентифицированы и нанесены на карты другие объекты, которые могут угрожать безопасному судоходству. Операция нынешнего года проходила у берегов Латвии.