Глава МВД ФРГ выступила за скорейшее соглашение по реформе предоставления убежища в ЕС

Иначе Шенгенские соглашения "окажутся в опасности", отметила Нэнси Фезер

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Страны Европейского союза должны как можно скорее достичь соглашения по реформе предоставления убежища на территории сообщества, иначе Шенгенские соглашения "окажутся в опасности". Об этом заявила журналистам в четверг в Берлине министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Я считаю, что Шенген будет в опасности, если нам не удастся договориться в ближайшие несколько месяцев," - сказала Фезер. При этом она выразила надежду, что странам Шенгенской зоны удастся прийти к компромиссу на встрече министров внутренних дел Евросоюза, которая состоится 8 июня в Люксембурге. "И, конечно, 8 июня очень важно. Было бы здорово, если бы мы смогли сделать это там", - подчеркнула министр.

Если страны не смогут договориться, то, по ее словам, переговоры могут продолжиться и после заседания.

В настоящее время страны - члены Шенгенской зоны обсуждают реформы европейской системы предоставления убежища для иностранных граждан. В числе прочих активно обсуждается вопрос о необходимости проведения предварительных проверок в отношении заявителей на внешней границе ЕС, а также создания системы распределения беженцев в Европе.