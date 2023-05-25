Алиев поблагодарил Путина за усилия России в нормализации отношений Азербайджана и Армении

Он рассчитывает на прогресс в нормализации между Баку и Ереваном на встрече в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Азербайджанский президент Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия Москвы в деле нормализации отношений Азербайджана и Армении.

"Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы эти усилия очень высоко ценим", - сказал Алиев в четверг на открытии в Москве переговоров с Путиным.

Алиев подчеркнул, что участие президента России в запланированной на четверг в Москве трехсторонней встрече с лидерами Азербайджана и Армении говорит о том, что РФ придает большое значение тому, чтобы Баку и Ереван пришли к мирному соглашению.

После признания Арменией территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти намного легче, уверен президент. "Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче", - сказал он.

Он заявил, что рассчитывает на прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией по итогам трехсторонней встречи в Москве. "Рассчитываю, что сегодня мы в трехстороннем формате также сделаем еще один шаг в деле нормализации отношений между двумя странами", - сказал азербайджанский лидер.

Путин в четверг проводит две отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном. Затем, как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, у лидеров состоятся трехсторонние переговоры.

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