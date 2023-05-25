Венгрия считает, что мнение Европарламента о ее председательстве в ЕС не имеет значения

Глава венгерского МИД Петер Сийярто счел ненужным обсуждать намерения евродепутатов от левых партий принять очередную антивенгерскую резолюцию, которая будет носить лишь рекомендательный характер

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Попытки Европарламента заблокировать председательство Венгрии в Европейском союзе не заслуживают внимания, поскольку этот вопрос не входит в сферу компетенции евродепутатов. Такое мнение высказали в четверг представители венгерского правительства, комментируя сообщения о подготовке в Европарламенте резолюции, предусматривающей запрет для Венгрии председательствовать в ЕС на ротационной основе во второй половине 2024 года.

"Не думаю, что мнение этого органа стоит воспринимать всерьез", - заявил глава МИД Петер Сийярто на встрече с журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1. Он счел абсолютно ненужным обсуждать намерения евродепутатов от левых партий принять очередную антивенгерскую резолюцию, которая будет носить лишь рекомендательный характер и не будет обязательной для исполнения руководством ЕС.

В таком же стиле высказался по этому поводу глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Хотя Европарламент является органом Евросоюза, он имеет к вопросу о председательстве, которое осуществляется в соответствии с Договором о ЕС, ровно такое же отношение, как и парламент Азербайджана", - сказал он на брифинге для журналистов.

Ранее в четверг госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач выразил уверенность в том, что Европарламент не сможет помешать Венгрии исполнить обязанности председателя Евросоюза во второй половине 2024 года. "Венгрия, - отметил он, - является полноправным членом ЕС. Она уже занимала пост председателя Европейского совета на основе ротации и вновь сделает это в 2024 году".

Евродепутаты от левых партий обвиняют венгерские власти в отходе от принципов демократии и недостатке усилий в борьбе с коррупцией. Однако Ковач считает, что настоящая причина в другом. "Им не нравится, что Венгрия является стороной мира, и они хотят втянуть нас в войну [на Украине]", - написал он в сообщении на сайте венгерского правительства.

В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции о лишении Венгрии права председательствовать в ЕС в 2024 году. Глава Минюста заявила, что правительство не допустит, чтобы у него "отбирали что-то", принадлежащее ему на законных основаниях. Она также отметила, что Венгрия готовит свою повестку дня для ЕС, в которой будет такой вопрос, как усиление государственного контроля за европейскими институтами. По мнению Варги, Европарламент, в котором продолжается расследование крупного коррупционного скандала, "может этого по-настоящему бояться".