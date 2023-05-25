Сотрудник налогового ведомства США заявил о нарушениях в расследовании по Хантеру Байдену

Старший специальный агент управления уголовных расследований СВД Гэри Шейпли заявил, что было множество шагов, которые делались медленно или не делались вовсе

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудник Службы внутренних доходов (СВД, федерального налогового ведомства) США заявил о многочисленных нарушениях в разбирательстве, касающемся сына американского президента Хантера Байдена.

С этими разоблачениями старший специальный агент управления уголовных расследований СВД Гэри Шейпли выступил в интервью телекомпании CBS. "Было множество шагов, которые делались медленно, не делались вовсе, - по указанию Министерства юстиции [США]", - заявил Шейпли, который до недавних пор курировал в СВД расследование, касавшееся Хантера Байдена. Он отказался уточнить, о каком именно разбирательстве идет речь, охарактеризовав его как "резонансное, вызывающее споры". Однако CBS и другие средства массовой информации США, перепечатавшие это интервью с Шейпли, подтвердили, что имеется в виду разбирательство по возможному уклонению от уплаты налогов, связанное с сыном американского лидера.

"Когда я взял под контроль это конкретное расследование, я сразу увидел отклонения от нормального процесса. Это совершенно не укладывалось в нормы, которые наблюдал в прошлом", - отметил Шейпли, работающий в СВД уже 14 лет. Он уточнил, что имеет в виду нарушения, которые явно соответствовали интересам Хантера Байдена. "Всякий раз это, как представлялось, было выгодно объекту расследования. <...> На протяжении пары лет мы замечали эти отклонения в процессе расследования. И я просто не мог вообразить, что Минюст [США] может действовать в этой сфере неэтично", - сказал Шейпли. В его подчинении находится 12 специалистов управления уголовных расследований СВД. Отдельные якобы имевшие место нарушения в разбирательстве дела Хантера Байдена Шейпли охарактеризовал как "вопиющие". "Когда к налогоплательщикам относятся по-разному, к объектам расследований относятся по-разному, я не понимаю, как это не сказывается на справедливой работе системы", - подчеркнул Шейпли.

По свидетельству CBS, выпустившей интервью в эфир в среду вечером, Шейпли и его команда на прошлой неделе были отстранены от дальнейшего расследования дела Хантера Байдена "по запросу министерства юстиции". Шейпли не стал говорить о том, возбуждено ли теперь Минюстом США разбирательство в отношении него лично. "Если проводится расследование в отношении меня, то это было бы возмездием за подачу жалобы в связи с выражением тревоги [применительно к делу Хантера Байдена]", - убежден Шейпли.

В Минюсте США в четверг проигнорировали просьбу ТАСС прокомментировать утверждения Шейпли и сообщить, открыто ли против него расследование. Планируется, что в пятницу Шейпли даст показания комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, который на данном этапе находится под контролем оппозиционной Республиканской партии. Президент Байден является демократом.