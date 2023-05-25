Главой МИД Греции стал Василиос Каскарелис

Минобороны возглавил отставной генерал Стефанис

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. Глава технического правительства Греции Иоаннис Сармас обнародовал в четверг состав своего кабинета, который будет заниматься организацией и проведением новых парламентских выборов 25 июня. Об этом сообщил греческий телеканал EPT1.

Министром иностранных дел назначен бывший посол Греции в США Василиос Каскарелис, который также был первым заместителем постоянного представителя Греции при ООН (1994-2000), постоянным представителем страны при НАТО (2000-2004) и постоянным представителем Греции в Евросоюзе (2004-2009). Министром национальной обороны стал генерал в отставке Алкивиадис Стефанис, который с 2019 по 2021 год занимал пост заместителя главы Минобороны.

Министром по делам защиты граждан назначен отставной генерал, бывший начальник Главного штаба армии Хараламбос Лалусис, официальным представителем правительства - известный телеведущий EPT Илиас Сиакандарис.

Министром внутренних дел стала Каллиопи Спану, которая, в частности, будет заниматься организацией проведения новых парламентских выборов. Она обеспечивала и проведение выборов 21 мая. Финансовое ведомство страны возглавил Теодорос Пелагидис.

Глава технического правительства Греции принял в четверг присягу в Президентском дворце. Члены технического кабинета, как ожидается, примут присягу в пятницу.

Итоги прошедших выборов

Состоявшиеся 21 мая парламентские выборы по простой пропорциональной системе, и ни одна из партий не смогла набрать 50% голосов избирателей, которые требуются для создания самостоятельного правительства. На альянсы же ведущие политические партии идти не собирались. Поэтому уже до выборов 21 мая все политики говорили, что потребуются и вторые парламентские выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной системе. На них победитель получит в виде бонуса до 50 дополнительных мест в парламенте и сможет добиться большинства в высшем законодательном органе. Для контроля над 300-местным однопалатным парламентом партии или коалиции партий требуется как минимум 151 место.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом получила на состоявшихся в воскресенье выборах 40,79% голосов (146 мест). Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса потерпела серьезное поражение, получив 20,07% (71 место). Левая партия ПАСОК - Движение перемен набрала 11,46% (41 место), Компартия Греции - 7,23% (26 мест), правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,45% (16 мест). "Новой демократии" не хватило всего 5 мест для контроля над парламентом.