25 мая, 16:34

Индия заявила о намерении вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар встретился с послом РФ Денисом Алиповым

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Индия хочет вывести сотрудничество с Россией, в том числе в рамках межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, на более высокий уровень. Об этом сообщил в четверг глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с послом РФ в Нью-Дели Денисом Алиповым.

"Рад встретиться с послом России Денисом Алиповым сегодня вечером. Обсудили наше двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С нетерпением жду выхода на более высокий уровень", - написал Джайшанкар в Twitter. 

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