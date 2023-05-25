Индия заявила о намерении вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар встретился с послом РФ Денисом Алиповым

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Индия хочет вывести сотрудничество с Россией, в том числе в рамках межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, на более высокий уровень. Об этом сообщил в четверг глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с послом РФ в Нью-Дели Денисом Алиповым.

"Рад встретиться с послом России Денисом Алиповым сегодня вечером. Обсудили наше двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С нетерпением жду выхода на более высокий уровень", - написал Джайшанкар в Twitter.