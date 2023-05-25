СМИ: Минобороны Украины не получило заказанное оружие более чем на $240 млн

По информации издания "Украинская правда", весной и летом 2022 года ведомство заключало контракты на закупку оружия и боеприпасов, а также внесло предоплату в объеме 100%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины через суд добивается взыскания с четырех специализированных поставщиков не менее 8,9 млрд гривен ($243 млн), которые перечислило им в качестве предоплаты по контрактам на поставку оружия. Об этом в четверг сообщило издание "Украинская правда".

По данным издания, импортом вооружений на Украину занимаются госкомпания "Укрспецэкспорт", его дочерняя внешнеторговая фирма "Прогресс", компания "Спецтехноэкспорт", а также Агентство оборонных закупок Украины (АОЗ), которое недавно было создано для ведения централизованных закупок в интересах Минобороны.

Ведомство, как пишет издание, весной и летом 2022 года заключало контракты на закупку оружия и боеприпасов, а также внесло предоплату в объеме 100%. Однако спустя год после этого контракты до конца так и не исполнены. Весной 2023 Минобороны начало подавать иски в суды против подчиненных ему же госкомпаний, требуя вернуть деньги за не поставленное в срок оружие.

"Украинская правда" обнаружила в судебном реестре не менее 30 исков Минобороны к четырем указанным организациям. В частности, против "Спецтехноэкспорта" возбуждено 12 дел, против "Укрспецэкспорта" - 12 дел, против "Прогресса" - 4 дела, против АОЗ - 2 дела.

По данным издания, это только часть сорванных сделок. Общая сумма исков, о которых пишет "Украинская правда", составляет 8,9 млрд гривен. Представители Минобороны подтвердили изданию данные о количестве исков и суммах, на которые они поданы.