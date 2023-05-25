Папский посланник по украинскому урегулированию не ответил о планах визита в Киев и Москву

При этом итальянский кардинал Маттео Дзуппи отметил, что его миссия, согласованная с Папой Римским и Госсекретариатом Ватикана, призвана "способствовать диалогу", а также имеет своей целью "выразить близость жертвам" конфликта на Украине

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Римский Франциск поручил возглавить мирную миссию по Украине, уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву. Как передает в четверг агентство ANSA, он ответил на соответствующий вопрос: "Без комментариев".

При этом он отметил, что его миссия, согласованная с Папой и Госсекретариатом (правительством) Ватикана, призвана "способствовать диалогу", а также имеет своей целью "выразить близость жертвам" конфликта.

Ранее служба печати Святого престола подтвердила, что Дзуппи, возглавляющему Конференцию итальянских епископов, поручено вести "мирную миссию по Украине". Возвращаясь из поездки в Будапешт в конце апреля о "непубличной" мирной миссии говорил сам Франциск. Однако никаких ее деталей не сообщалось.

Понтифик неоднократно заявлял о готовности Ватикана к посредничеству, он также говорил о своем желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. С украинским лидером Владимиром Зеленским он виделся в Ватикане 13 мая. После этой встречи Зеленский заявил, что Киеву "не нужны посредники". Франциск также говорил, что готов поехать в Киев, куда его неоднократно приглашали, но только в случае, если будет возможна поездка в Москву.