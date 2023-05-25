В Georgian Airways заявили, что аэропорт Тбилиси пока не может стать транзитным хабом

Грузии понадобится минимум пять лет, чтобы стать авиатранзитным государством, считают в компании

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Тбилиси не имеет транзитного зала и не сможет в ближайшее время стать транзитных хабом, несмотря на возможность полетов из России в Европу через Грузию. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении авиакомпании Georgian Airways.

"В Грузии на протяжении многих лет идут разговоры о превращении страны в международный транзитный хаб. Несмотря на привлекательность идеи, международный аэропорт Тбилиси не отвечает необходимым для международного хаба стандартам. Годы идут, и до сих пор не удалось построить на территории аэропорта хотя бы транзитный зал. Соответственно, разговоры о международном хабе излишни", - говорится в сообщении.

"Грузии понадобится по меньшей мере пять лет, чтобы стать авиатранзитным государством, и то лишь в том случае, если нам будет предоставлена эта возможность", - добавили в авиакомпании.

Georgian Airways опубликовала заявление после того, как появилась информация об открытии транзитных рейсов из Москвы в европейские страны через Тбилиси, что вызвало в местных СМИ обеспокоенность из-за угрозы санкций. Глава компании Тамаз Гаиашвили подтвердил в четверг ТАСС, что подобные рейсы будут осуществляться. По его словам, после открытия авиасообщения из России, у визитеров появилась возможность вылетать из Грузии в страны Европы, прилетев рейсом из РФ. Таким образом, появились транзитные рейсы, билеты на которые уже доступны на сайте авиакомпании.

"Что касается санкций, они распространятся не только на нас. Пусть сначала их примут против Турции, ОАЭ, Израиля, стран Центральной Азии, а потом против нас", - отметили в авиакомпании, указав, что транзитные рейсы из России в Европу осуществляются через различные страны, преимущественно Турцию. Перевозчик также заверяет, что будет выполнять рейсы с полным соблюдением международных норм.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российский авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.