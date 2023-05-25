СМИ: КНДР не обращалась за признанием своего ядерного статуса к Евросоюзу

По мнению обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи, Брюссель "практически лишился стратегической самостоятельности, следуя политике США"

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. КНДР не обращалась к Евросоюзу с просьбой признать ее ядерный статус, Брюссель "практически лишился стратегической самостоятельности" и лишь следует политике США на Корейском полуострове. Об этом заявил международный обозреватель Пак Мён Чхоль, мнение которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг.

Он напомнил, что во время визита в Республику Корея председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что ЕС никогда не признает ядерный статус КНДР. "Мы никогда не просили ЕС признать в отношении нас что-либо, поскольку не видим в этом необходимости. Мы привыкли видеть, как с каждым днем ЕС становится все более разделенным и зависимым от США, так и Евросоюзу лучше привыкать к нашему ядерному статусу", - написал аналитик. По его мнению, Брюссель "практически лишился стратегической самостоятельности, следуя политике США".

Пак Мён Чхоль указал, что современный Евросоюз - всего лишь "активный наблюдатель без собственного мнения", в то время как в прошлом объединение считалось "справедливым посредником" благодаря его объективности в отношении проблем Корейского полуострова. Сейчас же позиция ЕС "предвзята", Брюссель игнорирует "агрессивные военные учения" Южной Кореи и США, подчеркнул он. Поэтому Корейский полуостров "отнюдь не приветствует европейских господ, провоцирующих конфронтацию и враждебность".

Как указывает обозреватель, в стремлении обеспечить военную помощь Украине ЕС "с протянутой рукой" обратился к Сеулу, который "полностью подчинен США в военном отношении", несмотря на то, что Брюссель сам "вызвал кризис безопасности, оказав давление на Россию".

"ЕС не следует оставаться в плену глупых представлений о том, что путем активной поддержки враждебной политики в отношении КНДР можно разрешить сегодняшний кризис безопасности, созданный из-за слепого преследования политики США по нажиму на Россию", - отмечает эксперт. В противном случае ответственность за рост напряженности на Корейском полуострове будет нести и Евросоюз.

В совместном заявлении по итогам саммита 22 мая в Сеуле президент Республики Корея Юн Сок Ёль, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель осудили ракетно-ядерную программу Пхеньяна и обещали усилить "коллективное давление" на Россию.