В ООН подтвердили планы главы МАГАТЭ провести брифинг для Совбеза организации

Пока не уточняется, пойдет ли речь об обеспечении безопасности Запорожской АЭС

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Офис генерального секретаря ООН в курсе планов генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести брифинг для Совета Безопасности ООН до конца мая, однако пока не уточняет, пойдет ли речь об обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Нам известно об активности МАГАТЭ. Подождем до брифинга Гросси для Совета Безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли он до конца мая и будет ли на нем обсуждаться ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Гросси до конца мая намерен представить Совету Безопасности ООН проект договоренности об обеспечении безопасности Запорожской АЭС. В постпредстве председательствующей в Совбезе Швейцарии подтвердили ТАСС активизацию контактов с МАГАТЭ.